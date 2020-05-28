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Лоза объявила о разводе с Батыревым после 9 месяцев брака

10:08
  • четверг
  • 28 мая 2020

Она поблагодарила его на прощание

Знаменитости взяли моду расставаться. Актриса Евгения Лоза внезапно объявила о разводе со своим коллегой Антоном Батыревым. Они не прожили вместе и года. 
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"Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно", - написала Лоза в Instagram. 

Она отказалась называть причину расставания и попросила поклонников с уважением отнестись к их решению. Звезда закрыла комментарии к этому посту. 

Как пишет starhit.ru, Лоза и Батырев начали встречаться на съемках сериала "На качелях любви". Актер тогда был женат, поэтому они скрывали свои отношения. Вскоре их заметили вместе на киевском пляже. Затем звезды подтвердили слухи о романе. 22 августа 2019 года артисты поженились.  

Напомним, сейчас в процессе развода находятся актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный, модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган. Недавно возникли слухи о расставании певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. 

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