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Пять московских больниц вернутся к обслуживанию неинфекционных пациентов

10:34
  • четверг
  • 28 мая 2020

Эпидемиологическая ситуация в столице заметно улучшилась

Пять московских медучреждений, перепрофилированных ранее для приема больных с коронавирусом, вернутся к обслуживанию обычных пациентов. Около 3 тысяч коек освободится уже на следующей неделе. Эпидемиологическая ситуация в столице заметно улучшилась, количество госпитализаций снижается, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары. Так, уже начиная со следующей недели, для приема неинфекционных больных мы вернем порядка 3 тысяч коек в пяти московских стационарах", - сказала Ракова.

К работе в стандартном режиме вернутся Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, городские клинические больницы имени Мухина, имени Плетнева, имени Демихова и 31-я.  По словам Раковой, это стало возможным благодаря тому, что в Москве сформирован резервный коечный фонд на базе временных госпиталей. Заммэра напомнила, что для приема больных с коронавирусом в столице было перепрофилировано около 23 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах, а также создано 15 тысяч мест на базе временных медицинских корпусов.

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