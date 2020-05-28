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Появилось видео падения метеорита в Ставрополе

11:06
  • четверг
  • 28 мая 2020

Камеры запечатлели яркую вспышку

Очевидцы необычного явления в Ставрополе размещают записи в соцсетях. Камеры запечатлели зеленый росчерк в ночном небе над городом, а затем яркую вспышку. Авторы роликов уверены, что засняли падение болида.
Взрыв метеорита в небе над Европой сняли на видео

"Случайно заснял метеорит, видео не передает ту красоту, которую увидел", "Было отчетливо видно зеленую полосу на небе и яркую вспышку", - пишут очевидцы.

На кадрах видно, как светящийся объект с зеленым хвостом стремительно перемещается вниз, следует вспышка, тоже зеленоватая. Официальных комментариев и объяснений этого явления пока не последовало.

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