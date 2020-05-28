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Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу в начале июня

11:28
  • четверг
  • 28 мая 2020

Первые из них будут открыты уже 5 июня

Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу в начале июня. Об этом накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

"Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Мэр также поблагодарил работников торговых организаций за дисциплину и понимание. А отдельную благодарность выразил за оперативный переход в дистанционный формат, благодаря чему миллионы москвичей смогли получить все необходимые товары и услуги, не выходя при этом из дома.

"Просьба сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время, и многим клиентам по-прежнему удобнее делать заказы онлайн", - написал Сергей Собянин.

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