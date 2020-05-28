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Продлен прием заявок на субсидии для столичных предпринимателей

11:39
  • четверг
  • 28 мая 2020

Ранее завершить заявочную кампанию планировалось 1 июня

Продлен прием заявок на предоставление субсидий для столичных предпринимателей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Для поддержки предпринимателей в городе введены налоговые льготы, гранты, рассрочки по аренде и другим платежам. Уже дает первые результаты масштабная программа льготного кредитования и рефинансирования ставок. Важное направление - это субсидии. Нам продолжает поступать большое количество заявок на них. И, чтобы все желающие успели подать документы, мы решили продлить заявочную кампанию по всем востребованным видам субсидий", - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Отмечается, что ранее завершить заявочную кампанию планировалось 1 июня.

Cрок приема заявок продлевается для 10 самых популярных видов выплат на тот период, пока они остаются востребованными у предпринимателей.

Отраслевые комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы рассматривают поступающие заявки на предоставление субсидий и выносят по ним решения каждую неделю. 1 июня завершится прием заявок на компенсации затрат на инжиниринг и гранты на реализацию комплексного инновационного проекта.

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