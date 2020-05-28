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В Москве от коронавируса вылечилось более 70 тысяч человек

11:37
  • четверг
  • 28 мая 2020

Выздоровели еще более 3700 пациентов

В столице выздоровели еще 3793 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 тыс. 251", - добавила она.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Если вы хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по телефону: 8 (495) 870-45-16.

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