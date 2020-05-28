Роспотребнадзор подготовил рекомендации к открытию кинотеатров

Окончательное решение – за региональными властями

Рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором к открытию кинотеатров в российских регионах, помогут властям понять, насколько они готовы к такому шагу. Предложенные ведомством меры прокомментировала министр культуры Ольга Любимова.

"Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов", - приводит слова министра пресс-служба Минкультуры.

Рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции в кинотеатрах Роспотребнадзор подготовил совместно с министерством культуры. Согласно требованиям ведомства, посетители должны быть в защитных масках. Маски, перчатки и антисептик – обязательные элементы экипировки работников учреждения.

В залах зрители рассаживаются на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. Исключение сделано для членов одной семьи. Интервал между сеансами должен составлять не менее 30 минут – за это время сотрудники должны проветрить зал и сделать уборку. Решение об открытии кинотеатров принимают власти региона.

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