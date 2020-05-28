Число жертв коронавируса в США перевалило за 100 тысяч

Количество зараженных приближается к 2 миллионам

Соединенные Штаты установили новый антирекорд: число жертв коронавирусной инфекции в стране перевалило за 100 тысяч. По подсчетам на основе данных федеральных и местных властей США, которые ведет Университет Джонса Хопкинса, из-за COVID-19 умерли 100 047 человек. Общее число заразившихся - около 1,7 миллиона.

В Бразилии зафиксирован рекордный суточный рост числа инфицированных. Диагноз подтвержден у 20,6 тысячи человек. Общее число зараженных коронавирусом в южноамериканской стране превысило 400 тысяч человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Америка остается эпицентром пандемии коронавируса. Суточные темпы роста числа заразившихся здесь значительно выше, чем в Европе и Азии. В итоге на этот регион приходится почти половина от общемирового количества инфицированных, передает ТАСС.

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