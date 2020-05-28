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Первая жертва: в США продолжаются беспорядки из-за действий полиции

12:57
  • четверг
  • 28 мая 2020

Демонстрации начались несколько дней назад

Первая жертва беспорядков в американском Миннеаполисе. Один человек погиб в результате стрельбы, которую открыл владелец ломбарда. Он защищал своё имущество от погромщиков, передает "ТВ Центр".

Демонстрации начались несколько дней назад. Поводом стало задержание полицейскими афроамериканца. В соцсети попала запись инцидента. На кадрах видно, как правоохранитель придавливает мужчине шею коленом. Позже задержанный скончался в больнице. Стражей порядка уволили. Тем не менее протесты продолжились. Они охватили несколько городов. Участники уже не ограничиваются мирными выступлениями - они нападают на патрульные машины, грабят и поджигают магазины.

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