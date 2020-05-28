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В Москве 1 июня возобновят работу 50 тысяч магазинов

12:48
  • четверг
  • 28 мая 2020

Откроются и ярмарки выходного дня

Новый этап ослабления ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, позволит открыть около 50 тысяч предприятий розничной торговли. Возобновят работу также ярмарки выходного дня и предприятия бытового обслуживания.
Собянин: Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений

"С первого июня откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9 149 предприятий бытового обслуживания", - сообщил радиостанции "Говорит Москва" руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ярмарки выходного дня, по словам Немерюка, откроются чуть позже - 82 площадки возобновят работу с 5 июня. Пока закрыты предприятия общественного питания, салоны красоты, солярии, бани и сауны.

Накануне стало известно об указе мэра Сергея Собянина, в соответствии с которым режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня.

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