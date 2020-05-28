Барановская рассказала об уходе от тайного возлюбленного

Обошлось без бурных сцен

34-летняя телеведущая Юлия Барановская призналась, что рассталась с возлюбленным, с которым встречалась два с половиной года.

Барановская не афиширует личную жизнь. У нее нет отбоя от ухажеров, но звезда не торопится выходить замуж.

Как оказалось, последние годы у Барановской был возлюбленный. Она не захотела раскрывать его личность, лишь сказала, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Они расстались спокойно - без разбитых сердце и бурных сцен. "Просто так получилось", - сказала знаменитость на YouTube-канале "Макарена".

Ранее Юлия Барановская говорила, что порой она заводит кратковременные романы, не надеясь на что-то серьезное. При этом она подчеркнула, что никогда не ложилась в постель с мужчиной после первого свидания.

Напомним, с 2004 по 2013 год Барановская жила с футболистом Андреем Аршавиным, от которого она родила двух сыновей и дочку. Дети ждут не дождутся, когда мама пойдет под венец.

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