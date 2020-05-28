Песков опроверг сообщения о высокой смертности среди российских врачей от COVID-19

За точной информацией пресс-секретарь посоветовал обратиться в Минздрав

Сомнительными назвал утверждения о том, что смертность среди работающих с коронавирусными больными врачей в России, выше, чем в других странах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По информации представителя Кремля, приведенные журналистами данные не соответствуют действительности.

"Я не знаю, на основе какой статистики вы говорите, что у нас смертность врачей выше, чем в других странах… Вы говорите, что сами врачи подсчитывают эту смертность, но я не понимаю, каким образом это возможно. То, что мне известно - это не так", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что списки врачей, которые погибли при работе с COVID-19, стекаются в министерство здравоохранения. Именно там вся информация. Песков пообещал журналистам, что Кремль обратится к Минздраву с просьбой "разъяснить эту информацию".

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