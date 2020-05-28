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Токарев рассказал Путину о возросшем экспорте нефти

14:36
  • четверг
  • 28 мая 2020

Грузооборот растет

Экспорт российской нефти в прошлом году вырос на 4 процента вопреки неблагоприятным прогнозам, поступавшим от конкурентов. Об этом в четверг рассказал президенту глава компании "Транснефть" Николай Токарев. Владимир Путин провёл с ним рабочую встречу в Кремле.

"Владимир Владимирович, в целом по итогам 2019 года все основные базовые ключевые показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании в хорошей позитивной динамике по сравнению с предыдущим годом. И грузооборот подрос на 2,5 процента, и прием нефти в систему "Транснефти" увеличился на полтора процента", - отметил Токарев. 

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