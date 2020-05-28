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Более 22 млрд рублей получат регионы на выплаты медработникам

14:41
  • четверг
  • 28 мая 2020

Дополнительную поддержку окажут волонтёрам и соцработникам

Более 22 миллиардов рублей выделит правительство на поддержку медицинских работников, которые борются с последствиями пандемии в российских регионах. Об этом в четверг на заседании кабмина заявил Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".
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Как отметил премьер, средства пойдут на президентские выплаты врачам и младшему медперсоналу - за май и июнь, а также на федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Около двух миллиардов рублей выделят на строительство трёх медицинских центров в Дагестане, где сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. Также дополнительную поддержку окажут волонтёрам и соцработникам.

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