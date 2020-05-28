За пропаганду наркотиков в интернете решили сажать на 10 лет

Законопроект подготовлен в Госдуме

Депутаты Госдумы предлагают жестко наказывать за пропаганду наркотиков в интернете. Законопроект предполагает ответственность за подобные публикации - до 10 лишения свободы. А в тяжелых случаях – и до 15 лет.

Проект закона разработали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ. В ней должен появиться новый квалифицирующий признак: "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет".

Наказание за подобное преступление - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Пропаганда наркопотребления, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц,будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 15 лет - с лишением права занимать определенные должности на срок до двадцати лет. В официальном отзыве Верховного суда говорится, что замечаний по проекту федерального закона у него нет.

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