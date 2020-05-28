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Москвичам надо оформлять цифровой пропуск для посещения магазинов

14:13
  • четверг
  • 28 мая 2020

Для похода в продуктовый пропуск не требуется

Цифровой пропуск понадобится жителям столицы, которые решат отправиться в непродовольственный магазин. Торговые точки откроются в Москве с 1 июня. Для их посещения придется оформить пропуск категории "по иным целям", сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Собянин продлил режим самоизоляции и пропусков в Москве до 14 июня

"Если вы пользуетесь общественным транспортом, то мы с вами помним, что у нас режим самоизоляции действует до 14 июня. Те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов", - сказал Немерюк в эфире Первого канала.

Глава департамента напомнил, что такие пропуска выдаются на один день два раза в неделю. В то же время, если гражданин посещает магазин, расположенный в шаговой доступности, то надобность в оформлении документа отпадает. То же касается и ближайших продовольственных магазинов, в которые и раньше можно было ходить без пропусков.

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