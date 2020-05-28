Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию на рынке углеводородов

Также лидеры обсудили борьбу с коронавирусом

В четверг Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Лидеры стран обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, передает "ТВ Центр".

Договорились наладить прямую кооперацию между минздравами для борьбы с инфекцией. Обсудили ситуацию на мировых рынках углеводородов и обстановку в Сирии. Была отмечена эффективность усилий, предпринимаемых Россией для восстановления независимости и территориальной целостности Арабской республики.

Также лидеры условились продолжить взаимодействие в рамках подготовки Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре в 2022-м году. В ходе беседы Владимир Путин поздравил Аль Тани и катарский народ с праздником Ураза-байрам.

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