РЖД отменяет "карантинную рассадку" в поездах

Билеты продаются без ограничений

Российские железные дороги снимают ограничения на рассадку пассажиров в поездах дальнего следования. С 29 мая билеты продаются на все места.

"Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места", - сообщили в пресс-службе компании "Интерфаксу".

Из-за пандемии коронавируса в апреле была введена новая схема продажи билетов на поезда – пассажиров рассаживали с соблюдением социальной дистанции. Позже ее действие продлили до 28 мая. С улучшением эпидемиологической ситуации в стране эту меру отменяют.

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