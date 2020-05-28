ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Моя жизнь, моя радость": Миронова поделилась снимком подросшего сына

15:03
  • четверг
  • 28 мая 2020

Личность его отца она держит в тайне

Актриса Мария Миронова, которой 28 мая исполнилось 47 лет, опубликовала в Instagram фото с сыном - восьмимесячным Федором. 

Мария Миронова появилась в центре Москвы с четырёхмесячным сыном
Недавно родившая Мария Миронова выглядит ровесницей 27-летнего сына

На фото Миронова держит малыша на руках. Его лицо закрыто сердечком. Судя по светлым волосам и коже мальчика, он похож на свою маму. 

"Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок", - написала народная артистка России. Она добавила два хештега: "как продлить молодость" и "да вот так". 

- Маша! Дорогая! Люблю! Поздравляю! Целую! - написал шоумен Николай Фоменко. 

- Машенька! С днем рождения! Пусть все так и будет, - поздравила актриса Алика Смехова. 

- Дай Бог здоровья и малышу, и мамочке! 

- Какой замечательный мужичок. 

- А где фото дарителя подарка? Вы его стесняетесь?

Напомним, что Мария Миронова не раскрывает личность своего четвертого мужа. По словам звезды, его зовут Андреем, он работает в российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Они поженились в Греции в 2017 году. Их сын родился в сентябре 2019 года. 

У Мироновой есть 27-летний сын от первого мужа - бизнесмена Игоря Удалова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мария Миронова
Мария Миронова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.