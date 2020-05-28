"Моя жизнь, моя радость": Миронова поделилась снимком подросшего сына

Личность его отца она держит в тайне

Актриса Мария Миронова, которой 28 мая исполнилось 47 лет, опубликовала в Instagram фото с сыном - восьмимесячным Федором.

На фото Миронова держит малыша на руках. Его лицо закрыто сердечком. Судя по светлым волосам и коже мальчика, он похож на свою маму.

"Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок", - написала народная артистка России. Она добавила два хештега: "как продлить молодость" и "да вот так".

- Маша! Дорогая! Люблю! Поздравляю! Целую! - написал шоумен Николай Фоменко.

- Машенька! С днем рождения! Пусть все так и будет, - поздравила актриса Алика Смехова.

- Дай Бог здоровья и малышу, и мамочке!

- Какой замечательный мужичок.

- А где фото дарителя подарка? Вы его стесняетесь?

Напомним, что Мария Миронова не раскрывает личность своего четвертого мужа. По словам звезды, его зовут Андреем, он работает в российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Они поженились в Греции в 2017 году. Их сын родился в сентябре 2019 года.

У Мироновой есть 27-летний сын от первого мужа - бизнесмена Игоря Удалова.

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