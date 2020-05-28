Депздрав представил детальные данные по смертности от COVID-19 за апрель

Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4%

Столичный Департамент здравоохранения опубликовал оперативные данные по смертности за апрель и разъяснил превышение показателя по сравнению с 2019 годом. На основании оперативных данных ЗАГС она составляла 1841 случай.

В результате окончательного анализа данных превышение смертности в Москве за апрель на основании окончательных данных Росстата составляет 1934 (9900 в 2019 году к 11834 в 2020 году).

"Апрель месяц и начало мая стали пиком эпидемии в Москве, что конечно отразилось на общем уровне смертности. Как мы ранее говорили среди превышения значительную долю составляют смерти от лабораторно подтверждённого ковида", - указали в ведомстве.

Первоначально оперативно озвученная цифра смертности от ковида в апреле в Москве 639 случаев уточнилась до 636 человек.

"Помимо этого, мы дополнительно отнесли к ковиду те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но благодаря патологоанатомическому исследованию и по клиническим признакам удалось установить, что даже при отрицательном результате скорее всего явной причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за апрель было 169 человек", - указали в Депздраве.

Тем не менее, в условиях пандемии обостряются другие заболевания, которые могут привести к смерти. Были проанализированы все случаи смерти в Москве за апрель. В результате было выявлено 756 человек, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. Вирус стал своеобразным "катализатором" развития основного заболевания в 360 случаях.

Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии).

Это ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%).

Полученное превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым. Вероятнее всего от месяца к месяцу оно будет колебаться. При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около 2-3 недель.

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