Названы условия для ослабления ограничений в сфере услуг в Москве

Все зависит от дисциплинированности горожан

Московские власти назвали условия, при которых могут быть ослаблены ограничения на работу сферы услуг. В основном это зависит от того, как горожане будут соблюдать рекомендации столичного руководства, заявил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Будет очень хорошо, если все те правила, которые сейчас смягчены, будут выполняться и мы не получим роста выявления заболевших. Соответственно, в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг", — сказал Немерюк в эфире Первого канала.

В Москве с 1 июня разрешена работа предприятий непродовольственной торговли, прачечных-химчисток и ремонтных мастерских, а также частично сферы услуг. Гражданам разрешат выходить на прогулки – пока в тестовом режиме. Режим самоизоляции и цифровых пропусков в столице продлен до 14 июня.

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