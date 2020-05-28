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Раскрыта ключевая цель плана по восстановлению российской экономики

15:09
  • четверг
  • 28 мая 2020

Работу над документом закончат до конца текущей недели

В правительстве раскрыли детали общенационального плана действий по восстановлению экономики России после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

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В четверг стало известно, что кабмин готовит обширный документ. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 различных мероприятий. Работу над ним закончат до конца недели.

"Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики", - цитирует пресс-служба правительства слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Достигать этих целей власти планируют за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Все пункты необходимо будет выполнить до конца 2021 года.

Ранее на заседании кабмина Мишустин заявил, что более 22 миллиардов рублей выделят на поддержку медицинских работников, которые борются с последствиями пандемии в российских регионах.

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