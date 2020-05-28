Сестра показала редкую фотографию онкобольной Жанны Фриске

Снимок был сделан незадолго до смерти

Наталья Фриске опубликовала фотографию Жанны, сделанную незадолго до смерти.

Фриске практически не появлялась на публике во время лечения от онкологии, так как не хотела, чтобы поклонники видели, как болезнь изменила ее, поэтому фотографий последних дней певицы очень мало.

На снимке запечатлена певица вместе с сестрой Натальей, матерью и сыном Платоном, пишет интернет-портал "Дни.ру". Жанна выглядит счастливой и даже высунула язык, как бы дразнясь.

Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию архивной фотографии. Одни отметили, что фото слишком личное, чтобы выставлять его на всеобщее обозрение. Другие, наоборот, поблагодарили Наталью за то, что она поддерживает память об артистке.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. У нее остался сын, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев. Платону уже семь лет.

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