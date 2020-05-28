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В Минздраве высказались о запрете гидроксихлорохина в лечении коронавируса

15:21
  • четверг
  • 28 мая 2020

Ведомство обновит рекомендации по применению препарата, но запрещать его не будут

В России продолжат лечить пациентов с коронавирусом с помощью препарата гидроксихлорохин. Об этом заявили в Минздраве. И зарубежный, и отечественный опыт указывает на обоснованность его применения, указали в пресс-службе ведомства.

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В ближайшее время Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. В частности, там будет особо отмечено, что назначать гидроксихлорохин пациентам с высоким риском развития аритмий не следует.

"Гидроксихлорохин обладает побочными эффектами, в частности, среди которых одним из значимых является кардиотоксичность (способность вызывать нарушения ритма сердца)", - пояснили изданию "Газета.Ru" в ведомстве.

Таким образом, определенным группам пациентов с COVID-19 гидроксихлорохин следует применять в низких дозах.

Критика в адрес препарата ранее звучала в США и Европе. ВОЗ временно приостановила клинические испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса.

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