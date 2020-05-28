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Жена потребовала развода от Бари Алибасова-младшего

15:40
  • четверг
  • 28 мая 2020

Она подала заявление в московский суд

Бари Алибасов-младший, сын знаменитого продюсера, затягивает развод с Виолеттой Гришиной. По ее словам, Алибасов не оказывает им с дочерью систематической помощи. 
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Как пишет starhit.ru, Алибасов-младший и Гришина поженились два года назад. Сын продюсера якобы поднимал на жену руку и изменял ей. В итоге супруги разъехались, но мужчина до сих пор не дает ей развода. 

"Девять месяцев, будучи сильно обиженным на меня или даже на себя за допущенные слабости и глупости, Бари старался мстить и усложнять жизнь. Например, не подписывал важных документов, которые необходимы после рождения ребенка. О материальной или моральной поддержке не было и речи", - рассказала Виолетта Гришина, отметив, что их брак рухнул фактически полтора года назад. 

Недавно Алибасов-младший извинился перед женой и начал навещать дочь, которую очень любит. Женщина назвала его ответственным отцом, который, впрочем, нередко забывает о своих обязанностях.

Гришина подала заявление о разводе и выплате алиментов. "Хочу, чтобы Бари тоже был мотивирован на заработок, как и я", - заявила она.

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