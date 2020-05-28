Переболевший COVID-19 Песков назвал коронавирус "реальной штукой"

Не верящим в опасность россиянам пресс-секретарь советует оглянуться вокруг

Россиянам следует быть более внимательными к информации о коронавирусе, считает Дмитрий Песков. Переболевший недавно COVID-19 пресс-секретарь президента России прокомментировал данные опроса, в соответствии с которыми треть россиян не верят в реальную опасность этой болезни.

"Скорее это нежелание почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют, и как они болеют… Эта штука реальная", - сказал Песков в беседе с журналистами.

Судя по опубликованным ранее данным опроса Высшей школы экономики, треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена. Некоторые вообще считают ее выдумкой. Песков, комментируя опрос, посоветовал россиянам, не верящим в опасность болезни, быть более внимательными к поступающей информации, передает ТАСС.

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