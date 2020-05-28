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Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром и градом

15:55
  • четверг
  • 28 мая 2020

Жителей столицы призывают соблюдать осторожность

МЧС объявило экстренное предупреждение для жителей столицы. 29 мая в Москве ожидается гроза с сильным ветром и градом.

Синоптики прогнозируют ливень с ветром порывами до 20 метров в секунду и град – все это обрушится на столицу в период с 09:00 до 21:00 в пятницу. В столичном регионе может выпасть около половины месячной нормы осадков. В итоге этот день может быть признан самым дождливым за текущий месяц.

Столичным жителям советую обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит прятаться от непогоды под деревьями, нельзя парковать там автомобили. Хорошая новость - вместе с осадками циклон принесет москвичам теплую погоду, до 23-25 градусов.

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