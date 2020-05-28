Стало известно, когда в России разрешат проводить матчи с болельщиками

Роспотребнадзор согласовал такую возможность

Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи Российской Премьер-лиги с болельщиками с 21 июня. Как пишет издание Sports.ru, трибуны стадионов при этом могут быть заполнены лишь на 10%.

Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня. Ранее "Зенит", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар" выступали за игры со зрителями.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин разрешил спортсменам тренироваться на московских стадионах, но без гостей и зрителей.

"Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня с.г. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации. Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов", – написал на своем сайте мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"