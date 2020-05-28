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Datsun объявил об уходе с российского авторынка

16:14
  • четверг
  • 28 мая 2020

Из-за нестабильной ситуации и снижения продаж

Японский автопроизводитель Datsun, являющийся часть концерна Nissan, уйдет с российского рынка.

Компания приняла решение консолидировать все ресурсы для укрепления брендов Nissan и Infiniti, пишет "Интерфакс".

"Принимая во внимание нестабильную рыночную ситуацию и снижение объема продаж новых автомобилей, компания приняла решение оптимизировать инвестиции на российском рынке", - заявили в Nissan.

Производство автомобилей Datsun завершится к концу текущего года, поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года. Вместо них на российский рынок выйдут обновленные кроссоверы и внедорожники Nissan.

Datsun появился в России в 2014 году. В стране марка была представлена двумя моделями: седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Производство автомобилей налажено на "Автовазе" в Тольятти.

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