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Названа причина экстренной посадки самолета в "Шереметьево"

16:16
  • четверг
  • 28 мая 2020

Отказа двигателя не было

У экстренно севшего в "Шереметьево" самолета Sukhoi Superjet-100 не отказывал двигатель, как ранее об этом сообщили СМИ. Об этом ТВЦ.RU сообщил производитель борта - филиал ПОА "Корпорация "Иркут" "Региональные самолёты".

"Отказа двигателя не было. Сработал датчик температуры и пилоты согласно протоколу отключили двигатель и штатно посадили самолёт в пункте назначения", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что Sukhoi Superjet экстренно сел в "Шереметьево" из-за проблем с двигателем. Пассажиров внутри не было, так как его перебазировали из "Жуковского".

Филиал "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация Иркут" занимается разработкой, производством и послепродажным обслуживанием воздушных судов. Компания была основана в 2000 году с целью создания и продвижения гражданского пассажирского самолета Superjet 100 под именем АО "Гражданские самолеты Сухого".

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