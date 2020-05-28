Москвичи поплатились за пикник на крыше банка в разгар самоизоляции (видео)

Пять дней назад в этом же банке фанат Бузовой захватил заложников

Компания из 13 человек устроила пляжную вечеринку на крыше "Альфа-банка" в Москве в период самоизоляции.

Как стало известно 28 мая, пляжная вечеринка произошла на крыше дома по адресу: Земляной Вал, 41, строение 1.Нарушители постелили искусственный газон на крыше дома принесли шезлонги, накрыли стол с напитками и закусками, установили диджейский пульт и даже взяли с собой собаку.

Молодые люди отмечали день рождения одной из присутствующих на вечеринке девушек. На празднике присутствовала ведущая телеканала Disney Елизавета Курченко, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Веселье на крыше пресекла полиция. Все 13 человек были доставлены в отдел за нарушение режима самоизоляции.

Пятый канал утверждает, что несколькими днями ранее в этом же банке фанат поющей Ольги Бузовой взял заложников.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня.

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