ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи поплатились за пикник на крыше банка в разгар самоизоляции (видео)

16:46
  • четверг
  • 28 мая 2020

Пять дней назад в этом же банке фанат Бузовой захватил заложников

Компания из 13 человек устроила пляжную вечеринку на крыше "Альфа-банка" в Москве в период самоизоляции.

Как стало известно 28 мая, пляжная вечеринка произошла на крыше дома по адресу: Земляной Вал, 41, строение 1.Нарушители постелили искусственный газон на крыше дома принесли шезлонги, накрыли стол с напитками и закусками, установили диджейский пульт и даже взяли с собой собаку.

Молодые люди отмечали день рождения одной из присутствующих на вечеринке девушек. На празднике присутствовала ведущая телеканала Disney Елизавета Курченко, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Веселье на крыше пресекла полиция. Все 13 человек были доставлены в отдел за нарушение режима самоизоляции.

Пятый канал утверждает, что несколькими днями ранее в этом же банке фанат поющей Ольги Бузовой взял заложников.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пикник на крыше отделения банка
Пикник на крыше отделения банка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.