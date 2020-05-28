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Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ "Москва"

18:03
  • четверг
  • 28 мая 2020

Он развернут на Каширском шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, развернутый в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе.

Всего в столице подготовлено порядка 15 тысяч резервных коек. Туда могут направляться пациенты с относительно легкой формой течения болезни, которые по объективным причинам не имеют возможности лечиться в домашних условиях. Оснащены подобные госпитали самым современным оборудованием.

"Это, по сути дела, высокотехнологичная клиника с серьезной аппаратурой, с медицинскими газами, с соответствующими информационными системами для создания электронных постов медсестер", - сказал Собянин в ходе осмотра госпиталя.

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Сергей Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ "Москва"
Сергей Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ "Москва"
Резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ "Москва"
Резервный коронавирусный госпиталь в АТЦ "Москва"
Резервный коронавирусный госпиталь
Резервный коронавирусный госпиталь
Резервный коронавирусный госпиталь
Резервный коронавирусный госпиталь
Резервный коронавирусный госпиталь
Резервный коронавирусный госпиталь
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