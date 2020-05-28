Собянин: в мае статистика по смертности от коронавируса будет больше

Однако страшный сценарий в столице миновал, заявил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что в столице миновал страшный сценарий по распространению коронавируса.

"Мы были где-то на грани. Но прошли его, благодаря совместным усилиям президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому, миновало это всё. Вот этот страшный пик миновал", - заявил он в интервью "России-24".

Прокомментировал Собянин и вопросы, связанные со смертностью в Москве. Он заявил, что столица публикует все данные о смертельных случаях от коронавируса. Но важны не цифры, а выяснение причины смерти каждого пациента.

"Главное в том, чтобы разобраться, почему это происходит. Почему коронавирус влияет, во время коронавируса мы имеем такой всплеск смертности? Кстати, она в мае ещё больше будет. Это чрезвычайно важно - в каждой смерти разобраться, в её причинах, связи COVID-19 с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Потому что это позволяет спасать жизни, потому что врачи, патологоанатомы, когда начинают это разбирать, причины смертности, они делают связь - как, от чего человек умер. И на основе вот этих данных, на основе исследований они вырабатывают новые методологии, новые подходы", - объяснил мэр.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы представил детальные данные по смертности от коронавируса за апрель. При расчетах использовалась новая методика, разработанная в Минздраве с участием столичных специалистов. Число всех смертей в апреле составило по Москве 11834. Это на 1934 случая больше, чем в апреле прошлого года. Однако если сравнивать со средним показателем смертности, прирост составит лишь 1753. Если анализировать непосредственные причины смертей, то окажется, что коронавирус далеко не всегда был единственным роковым обстоятельством. 756 пациентов с положительным тестом скончались от других заболеваний. 360 умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, который в этом случае выступил как катализатор. Общая летальность от COVID-19 в Москве в апреле составила от 1,4% - в том случае, если он явился основной причиной смерти - до 2,8%. Это намного меньше, чем в таких городах, как Нью-Йорк и Лондон.

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