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Как работают направленные в регионы московские врачи

18:15
  • четверг
  • 28 мая 2020

В составе бригад - врачи разных специализаций, с собой они привезли лекарства и тест-системы

Первые бригады московских врачей прибыли в российские регионы, где ситуация с коронавирусом пока остается сложной. Оказать помощь в борьбе с инфекцией Дагестану, Ингушетии, Северной Осетии, Забайкалью, Псковской и Владимирской областям накануне мэра столицы попросил президент. В тех же регионах, где ситуация с коронавироусом более благоприятная, постепенно ослабляют ограничения. Так, в Краснодарском крае открываются санатории, а во Владивостоке - пляжи и набережные.

Столичные медики прибыли в Забайкалье. Из аэропорта бригада врачей отправилась прямиком в главный коронавирусный стационар. Регион подходит к пику эпидемии  - диагноз COVID-19 подтвердился у тысячи человек.

"В Москве сейчас обстановка стабильная и поскольку накоплен некоторый опыт, этим опытом специалисты могут поделиться и с регионами", - заявила заместитель главного врача Инфекционной больницы №6 Мария Куфа.

Столичных врачей, которые получили колоссальный опыт в борьбе с коронавирусом, направили в российские регионы с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой. Поручение дал Владимир Путин на совещании с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Спецрейсы вылетели в Северную Осетию, Дагестан и Ингушетию. В составе бригад - врачи разных специализаций. С собой они привезли лекарства и тест-системы.

"Мы будем максимально участвовать в лечебном процессе, в процессе организации  ваших стационаров. И, я надеюсь, что наш визит окажет помощь вам всем", - сказал заместитель главного врача по хирургии ГКБ им. А.К. Ерамишанцева Москвы, врач-хирург, руководитель группы Арнольд Маркаров.

Ситуацию удалось стабилизировать в Дагестане. Военные подготовили площадки для строительства новых многофункциональных медицинских центров в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Жители поселка Ботлих на юго-западе республики  могут получить квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале. Он оборудован современными аппаратами ИВЛ и УЗИ. Работают лучшие военные врачи.

"Если у вас есть любые жалобы, мы готовы вас выслушать и помочь в полном объеме, насколько это возможно", - заявил Алексей Пысин, врач-офтальмолог.

Регионы, где пик эпидемии пройден, постепенно снимают ограничения. Во Владивостоке открываются пляжи и набережные. Могут начать работу непродовольственные торговые точки площадью до 400 квадратных метров. Нужно лишь получить одобрение специальной комиссии. Двери для посетителей открыли уже больше 20 обувных и мебельных магазинов.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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