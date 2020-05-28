Собянин: ограничения в Москве сохранятся до появления вакцины

Речь идет о режиме самосохранения и санитарных ограничениях

Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, сохранятся в Москве до появления вакцины. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим", - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда в Москве откроют парикмахерские и фитнес-центры, Собянин попросил "не забегать вперед".

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал дату завершения испытаний вакцины от коронавируса, над которой работают российские военные специалисты. Подробности работы над препаратом он сообщил во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"