Собянин о коронавирусе: самый страшный сценарий миновал

Пик эпидемии в столице пройден
Пик коронавируса в Москве пройден, все самое страшное позади.
"Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям - президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал", - заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
Тем не менее, власти намерены сохранить временные госпитали, развернутые для лечения COVID-19, на случай второй волны эпидемии. В то же время большинство стационарных больниц вернутся к оказанию плановой медицинской помощи горожанам.
Ранее Собянин заявил, что ограничения в Москве сохранятся до появления вакцины от коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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