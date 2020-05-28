Собянин о коронавирусе: самый страшный сценарий миновал

Пик эпидемии в столице пройден

Пик коронавируса в Москве пройден, все самое страшное позади.

"Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям - президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал", - заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Тем не менее, власти намерены сохранить временные госпитали, развернутые для лечения COVID-19, на случай второй волны эпидемии. В то же время большинство стационарных больниц вернутся к оказанию плановой медицинской помощи горожанам.

Ранее Собянин заявил, что ограничения в Москве сохранятся до появления вакцины от коронавируса.

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