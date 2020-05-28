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Москва первой в мире опубликовала атлас изменений при смерти от COVID-19

16:57
  • четверг
  • 28 мая 2020

Врачам рекомендовали использовать его в практике

Москва первой в мире опубликовала атлас изменений органов человека при смерти от коронавирусной инфекции. Атлас "Патологическая анатомия легких при COVID-19" размещен на сайте Депздрава Москвы mosgorzdrav.ru.

"Московские специалисты первые в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от COVID-19. С его помощью можно лучше понимать, что еще может влиять на состояние пациента", - говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

Клинический комитет по COVID-19 департамента здравоохранения Москвы рекомендует атлас всем врачам для использования в практике.

27 мая в Минздраве России утвердили методические рекомендации по кодированию в статистике заболеваемости COVID-19, а также первоначальной причины в статистике смертности из-за коронавирусной инфекции.

Согласно рекомендациям Минздрава, граждан, у которых выявлен коронавирус, но нет жалоб, не стоит включать в официальную статистику по заболеваемости COVID-19. Вместе с тем Минздрав рекомендовал всегда указывать коронавирус в причинах смерти пациента, умершего от осложнений заболевания.

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