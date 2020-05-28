"Охотники за коронавирусом": заключенные показали способ борьбы с COVID-19

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Заключенные екатеринбургской ИК-2 сняли антикоронавирусный ролик по мотивам фильма "Охотники за привидениями".

В двухминутном клипе под саундтрек Ghostbusters трое заключенных в защитных костюмах, масках, перчатках и очках при помощи дезинфектора пытаются не допустить попадание вируса в колонию. Надо сказать, получилось это у них весьма успешно.

Стоит отметить, что в ИК-2 не только снимают забавные видеоролики, но и шьют маски и защитные костюмы. Так, за два месяца заключенные сшили 1,6 миллиона средств индивидуальной защиты и несколько тысяч противочумных костюмов.

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