Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Все дома поделены на шесть групп

На официальном сайте мэра Москвы появился график прогулок в условиях ограничений.

Чтобы узнать свои прогулочные дни, нужно вбить в строку поиска адрес и выбрать свой дом. Все дома разбиты на шесть групп.

На карте отобразится круг, в пределах которого гражданин может свободно передвигаться. Гулять можно с 09:00 до 21:00, три раза в неделю с соблюдением мер безопасности –держать дистанцию и носить маску.

Кроме того, о графике прогулок москвичам сообщат через объявления в подъездах и почтовых ящиках, уточняет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске тестового "прогулочного режима" с 1 июня по 14 июня.

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