Собянин: у 14% москвичей выявили маркеры антител к коронавирусу

Это большой процент, заявил мэр

Тестирование москвичей на антитела к коронавирусу выявило уже 14% людей, которые имеют маркеры коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Скрининговые тестирования, которые мы проводим по Москве, на сегодняшний день выявили 14%, это по сути дела на всю популяцию, на всех москвичей, 14% людей, которые имеют маркеры коронавируса, в основном, которые уже получили антитела. Это все равно большой процент. Часть из них находятся в стадии формирования иммунитета", - сказал Собянин в интервью "России-24".

Речь зашла и о подсчете смертности в Москве. Применяемая в столице методика учитывает еще ряд причин, которые могли привести к смерти того или иного пациента, заявил мэр.

"Они [правила] не только соответствуют [рекомендациям ВОЗ], они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем и причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и просто как сопутствующие COVID-19", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, московские специалисты предлагают рассмотреть возможность расширения такого списка, чтобы он не ограничиваться только коронавирусом как основной причиной.

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