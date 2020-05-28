Власти объяснили, почему не готовы отменить цифровые пропуска в Москве

Система отлажена

Московские власти объяснили, почему система с электронными пропусками продолжает действовать в столице.

Если город отменит пропускную систему, то в столицу начнут массового приезжать люди с регионов, что повлечет за собой новый всплеск заболеваемости короавирусом, объяснил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Система пропусков отлажена, мы ничего не меняем, не ужесточаем. Пропускной режим сейчас мы не готовы отменять", - отметил он.

С 15 апреля москвичи обязаны иметь цифровой пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте, а также для поездок в непродовольственные магазины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"