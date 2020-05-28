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Собянин: в Москве от COVID-19 умирает в разы меньше, чем в других городах

18:52
  • четверг
  • 28 мая 2020

Нужно вместе бороться с коронавирусом

Летальность от коронавирусной инфекции в Москве в разы меньше, чем в других городах и странах.

"Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию", - сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в данной ситуации недопустимо считать эти проценты. "Это наша общая трагедия, мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрешности", - отметил Собянин.

27 мая министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по кодированию в статистике заболеваемости COVID-19, а также первоначальной причины в статистике смертности из-за коронавирусной инфекции. Согласно рекомендациям Минздрава, граждан, у которых выявлен коронавирус, но нет жалоб, не стоит включать в официальную статистику по заболеваемости COVID-19. Вместе с тем Минздрав рекомендовал всегда указывать коронавирус в причинах смерти пациента, умершего от осложнений заболевания.

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