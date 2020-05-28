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Космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал серьезно относиться к COVID-19

18:54
  • четверг
  • 28 мая 2020

Некоторые из его знакомых ушли из жизни из-за вируса

Депутат Мосгордумы, космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу. COVID-19 заболели многие его знакомые, некоторые из них ушли из жизни. Космонавт назвал происходящее "войной с вирусом" и выразил сожаление, что многие шутят по этому поводу.

Он рассказал, что коронавирус коснулся его близкого окружения. COVID-19 подхватил его сотрудник и близкий друг. У мужчины не было температуры, заболевший жаловался на ломоту в теле и небольшую слабость. Космонавт подчеркнул, что людей трудно уговорить, чтобы они вызвали врача, особенно мужчин.

Артемьев поблагодарил медиков, которые приехали на вызов пациента. Он уверен, что в России борьба с COVID-19 ведётся наилучшим образом, передает "Аргументы и факты".

Сотруднику депутата удалось поправиться, однако ему предстоит долгое и сложное восстановление после болезни. Мужчина стал донором плазмы и через две недели планирует вернуться в ФГБУ "ФНКЦ ФМБА России" для повторной сдачи.

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