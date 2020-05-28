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В Сети нашли двойника Меган Маркл

19:49
  • четверг
  • 28 мая 2020

Девушка хочет заработать на звездном имени

В США нашли стюардессу, как две капли воды похожую на Меган Маркл.
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Девушку зовут Кристина Примроуз Матис, ей 32 года, она из Нью-Джерси.

Сначала знакомые Кристины говорили ей, что она похожа на Рейчел Зейн из сериала "Форс-мажоры", где сыграла Меган Маркл. А после того, как актриса стала герцогиней, популярность Кристины многократно возросла, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"Сначала я была смущена, но я определенно восприняла это как комплимент, потому что думала, что она такая красивая", - рассказала Кристина.

Предприимчивая стюардесса решила монетизировать свое сходство с Меган. Не исключено, что она сыграет герцогиню в кино. Девушка уже записалась в модельное агентство и планирует пройти прослушивание на роль Меган Маркл в новом фильме.

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Кристина Примроуз Матис, двойник Меган Маркл
Кристина Примроуз Матис, двойник Меган Маркл
Кристина Примроуз Матис, двойник Меган Маркл
Кристина Примроуз Матис, двойник Меган Маркл
Кристина Примроуз Матис, двойник Меган Маркл
Кристина Примроуз Матис, двойник Меган Маркл
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