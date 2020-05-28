В Сети нашли двойника Меган Маркл

Девушка хочет заработать на звездном имени

В США нашли стюардессу, как две капли воды похожую на Меган Маркл.

Девушку зовут Кристина Примроуз Матис, ей 32 года, она из Нью-Джерси.

Сначала знакомые Кристины говорили ей, что она похожа на Рейчел Зейн из сериала "Форс-мажоры", где сыграла Меган Маркл. А после того, как актриса стала герцогиней, популярность Кристины многократно возросла, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"Сначала я была смущена, но я определенно восприняла это как комплимент, потому что думала, что она такая красивая", - рассказала Кристина.

Предприимчивая стюардесса решила монетизировать свое сходство с Меган. Не исключено, что она сыграет герцогиню в кино. Девушка уже записалась в модельное агентство и планирует пройти прослушивание на роль Меган Маркл в новом фильме.

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