Статистические данные по смертности от коронавируса в Москве находятся в открытом доступе

Летальность от COVID-19 в Москве в разы меньше, чем в других городах мира, заявил Сергей Собянин

Статистика по смертности от коронавируса в Москве находится в открытом доступе и не скрывается властями. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "России-24".

"Как хотите, так и считайте, цифры открытые. И скрыть их, на мой взгляд, еще в нашей стране с нашей открытостью, с нашими открытыми данными правительства Москвы, открытыми данными Росстата <...> просто невозможно. Поэтому мы как не скрывали, так и ничего не собираемся скрывать", - сказал он.

Летальность от коронавирусной инфекции в Москве в разы меньше, чем в других городах и странах, указал мэр.

"Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию", - сказал Собянин.

По мнению мэра, недопустимо считать, у кого больше или меньше процентов по смертности.

"Это наша общая трагедия, мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрешности", - подчеркнул столичный градоначальник.

Главное - разобраться, почему фиксируется рост смертности, обратил внимание Собянин.

"Почему во время коронавируса мы имеем всплеск смертности. В мае еще больше будет. Это чрезвычайно важно - разобраться в каждой смерти, в ее причинах, связи COVID с хроническими заболеваниями, с БСК (болезнями системы кровообращения). Это позволяет спасать жизни, потому что врачи, патологоанатомы, когда начинают разбирать причины смертности, делают связь, от чего человек умер", - пояснил мэр.

Он отметил, что специалисты на основе соответствующих данных, исследований вырабатывают новую методологию, новые подходы, методы лечения, также могут пробовать новые лекарства.

"Например, сразу очевидно стало, что при коронавирусе возникают очень серьезные тромбозы, сгущается кровь. Поэтому одни из первых в мире стали назначать всем, кто имеет положительный тест на коронавирус и какие-то отклонения в здоровье, разжижающие средства, чтобы эти тромбозы не создавались, чтобы не было смертей от инсульта и так далее", - сказал Собянин.

В четверг в оперативном штабе сообщили, что показатели смертности от коронавируса в Москве намного ниже, чем в Лондоне или Нью-Йорке. Подсчет статистики смертности ведется в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава России, разработанных на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

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