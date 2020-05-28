Собянин исключил свободный доступ на Парад Победы в Москве

Посещение Красной площади 24 июня ограничат

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности проведения Парада Победы в Москве. По его словам, доступ на Красную площадь 24 июня будет ограничен.

"Красная площадь имеет свои ограничения. И всегда в день парада люди приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", - сказал мэр в интервью "России-24".

В настоящее время власти столицы готовятся к проведению парада совместно с Министерством обороны.

Ранее дату парада назвал Владимир Путин. Президент России выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный, исторический парад победителей. В Кремле не исключают, что 24 июня 2020 года станет выходным днем.

Кроме Москвы, парады пройдут также в других городах России. На конец июля запланировано шествие "Бессмертного полка". Все мероприятия должны были пройти 9 мая, однако их перенесли из-за распространения коронавируса в России.

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