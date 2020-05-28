Детский омбудсмен Кузнецова стала мамой в седьмой раз

Теперь в семье пять мальчиков и две девочки

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой.

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена РИА Новости, на свет появился мальчик. В семье Кузнецовой и священника Алексея Кузнецова уже растут четверо сыновей (Иван, Николай, Тимофей, Лев) и две дочки (Мария и Дарья).

"В нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья", - заявила Кузнецова.

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