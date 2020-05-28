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Воробьев рассказал о смягчении ограничений в Подмосковье

20:38
  • четверг
  • 28 мая 2020

Заработают парки и строительные магазины

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что заработает с 1 июня в Подмосковье.

С 1 июня многофункциональные центры (МФЦ) возобновят прием физических лиц. Можно будет получить услуги, которые существуют только в бумажном виде. Например, поменять паспорт.

Откроются городские парки. Гулять в них можно будет без ограничений по времени, но посещать их можно будет только в медицинских масках и с соблюдением социальной дистанции.

Возобновят работу магазины стройматериалов, откроются такие большие магазины как "Оби", "Леруа Мерлен".

Все остальные ограничительные меры в Подмосковье продлеваются до 14 июня.Кафе, рестораны и торговые центры остаются закрытыми.

"Торговые центры тоже на предстоящей неделе будут закрыты, но дай бог, все будет нормально, мы увидим дальнейшую позитивную динамику и обязательно откроем. Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест", - заявил Воробьев.

Губернатор сообщил, что количество выявляемых коронавирусных больных в регионе держится на уровне 750-800 человек в сутки. Эта тенденция идет вниз, но медленно. С 15 июня начать проводить тестирование жителей региона на антитела к коронавирусу. В день будут выполнять около 5 тысяч таких исследований.

Всего в Подмосковье по данным на 28 мая 36 730 заболевших коронавирусом. Выздоровели 6 843, умерли 380.  

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