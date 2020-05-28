Собянин разъяснил правила "прогулочного режима" в Москве

С понедельника москвичей ждет очередной этап возвращения к докоронавирусной жизни

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития эпидемии, и сейчас пик распространения коронавируса позади. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что режим ограничений в столице сохраняется, он продлится до появления вакцины. Но уже через несколько дней москвичи смогут вернуться к некоторым привычным занятиям. Соблюдая, конечно, определенные меры предосторожности и совсем несложные правила.

Очередной этап возвращения к докоронавирусной жизни ожидает столицу совсем скоро. Мэр Москвы подчёркивает: послабления стали возможны в том числе благодаря горожанам, которые ответственно отнеслись к выполнению строгих ограничительных мер. Уже с понедельника москвичам официально разрешат выходить на прогулки. Пока по расписанию каждый горожанин сможет гулять 3 раза в неделю, но это уже серьёзный шаг вперёд. Ходить можно будет по любому маршруту, но в радиусе двух километров от дома. В дополнение разрешат занятия спортом на улице. Пока это эксперимент, и продлится он до 14 июня. Дальше всё будет зависеть от самих москвичей. Мэр подчёркивает, что расслабляться всё равно ещё рано.

"Одновременно мы оставляем цифровые пропуска. Чтобы передвижение по городу в массовом порядке не увеличилось. Открывая, говоря о том, что, москвичи, пожалуйста, в понедельник мы тестово будем отрабатывать систему прогулок по городу. Вот представьте себе, мы бы сказали: гуляйте как хотите. Что получится? Получится, что люди как на демонстрации выйдут там в какой-нибудь сквер или парк, улицу. Голова к голове, плечо к плечу. Можете себе представить, что дальше будет происходить? Вот это самое страшное. Мы же не хотим скатиться обратно", - объяснил мэр.

С 1 июня изменится и правило ношения защитных масок. С понедельника их нужно будет надевать не только в местах массового скопления людей, как, например, в общественном транспорте или магазине, но и на улице.

"Режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, когда мы вакцину не получим. Но это не означает, что мы должны взаперти всё время жить. Мы должны нормально жить. Нормальной жизнью. Ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять. Но при этом соблюдать элементарные требования, которые вообще во многих странах являются аксиомой", - сказал Собянин.

Ещё 300 тысяч человек смогут вернуться на работу. Откроют не только парки и скверы, но и магазины с непродовольственными товарами. После двух месяцев в городе заработают бытовые услуги: прачечные и химчистки.

"Фитнес-центры, парикмахерские и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трёх тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализации, она всё равно составляет сотни людей. Это не просто сотни людей, заболевших в каком-то виде. Это тяжелобольные! Смертность ещё достаточно высокая. Потому что мы имеем огромный накопленный вот этот объём тяжелобольных, за которых борются врачи каждый день. То есть ситуация не такая радужная", - отметил мэр.

На фоне участившихся публикаций некоторых западных изданий о якобы занижении количества инфицированных, мэру задают вопрос о прозрачности данных. Всё максимально открыто и, более того, находится в свободном доступе, говорит Собянин.

"Мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза, что называется, сколько у нас умерли в этом месяце. И любой человек может сравнить с 2019 годом, с 2018. Как хотите, так и считайте. Цифры открыты. Скрыть их, на мой взгляд, причём, в нашей стране, с нашими открытыми данными правительства Москвы, с открытыми данными Росстата вдоль и поперёк просто невозможно. Поэтому мы как не скрывали ничего, так и не собираемся скрывать", - заявил мэр.

Спросили мэра и про общую статистику смертности. Многие страны сейчас объединяют данные, списывая всё на коронавирус. В Москве так не делают, подчёркивает Собянин. В приоритете должны быть не цифры, а причины смерти каждого пациента.

"Главное в том, чтобы разобраться, почему это происходит. Почему коронавирус влияет, во время коронавируса мы имеем такой всплеск смертности? Кстати, она в мае ещё больше будет. Это чрезвычайно важно - в каждой смерти разобраться, в её причинах, связи COVID-19 с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Потому что это позволяет спасать жизни, потому что врачи, патологоанатомы, когда начинают это разбирать, причины смертности, они делают связь - как, от чего человек умер. И на основе вот этих данных, на основе исследований они вырабатывают новые методологии, новые подходы, новые методы лечения, могут пробовать новые лекарства", - сообщил Собянин.

На основе этих данных становится очевидно, что коронавирус далеко не всегда был причиной смерти. Департамент здравоохранения Москвы благодаря новой методике представил детальные расчёты за апрель. 756 пациентов с положительным тестом скончались от других заболеваний. 360 умерли от осложнений, которые коронавирус, по сути и спровоцировал. В столице общая летальность от COVID-19 составила в среднем 2 процента. Это намного меньше, чем в других крупных мировых мегаполисах. В Нью-Йорке смертность - на уровне 10%, в Лондоне - 23%. Благодаря своевременной грамотной реакции московских врачей и специалистов и удалось избежать катастрофы и спасти сотни тысяч людей.

Александра Сергомасова, Оксана Фомичёва, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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