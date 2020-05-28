Еще троих россиян обвинили в реабилитации нацизма после "Бессмертного полка"

Двое и них признали вину

Следственный комитет России предъявил обвинения еще троим фигурантам уголовных дел о размещении в интернете портретов нацистов во время акции "Бессмертный полк" 9 мая.

Житель Ульяновска Вячеслав Круглов загрузил через приложение заявку с изображением Гитлера. Аналогичные действия совершил Андрей Шабанов из Самары. А Даниил Симанов из Перми приложил к анкете фотографию предателя генерала Власова. Обвиняемым инкриминируется реабилитация нацизма, распространение сведений, выражающих неуважение к обществу, и одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала. Всего по этим уголовным делам проходят 6 человек.

"В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину, обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаивается. Вместе с тем, следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия. Следственный комитет России продолжает работу по установлению аналогичных преступлений", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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